NOW ” قناة مفتوحة TNT” تردد قناة المغربية الرياضية الجديد 2024 الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تردد قناة المغربية الرياضية الجديد 2024 والتي سوف تنقل عبرها مباراة الذهاب لدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية بين نادى الزمالك المصري ونادى نهضة بركان والتي سوف تلعب اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 في المغرب، ويسعى الزمالك اليوم للحصول على لقبه الثاني بينما نهضة بركان يطمح لتحقيق لقبه الثالث من البطولة، والذي يعتبر اكثر تتويجا بها في افريقيا، واليك كافة المعلومات حول مباراة اليوم بين الزمالكو نهضة بركان عبر هذا المقال.

تردد قناة المغربية الرياضية الجديد 2024

تقدم قناة المغربية الرياضية إلي كافة متابعها في الشرق الأوسط وليس المغرب فقط محتواها مجاني على مدار اليوم ومنها المباريات الأفريقية الهامة التي يشارك بها الأندية المغربية وايضا منتخب المغرب ، وكانت تعرض سابقا مباريات منتخب المغرب في بطولة كاس أمم أفريقيا السابقة، واستمرت في عرض المباريات حتى انتهاء البطولة، وحالية سوف تقوم ببث مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة السابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وبينما في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وذلك وفقا للتوقيت الصيفي في مصر حاليا، وفى تمام الساعة والحادية عشر بتوقيت دبى ، وتنقل جميع مباريات البطولة حصرية على باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة.

القناة المفتوحة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تابع مباراة النهائي اليوم بين الزمالك ونهضة بركان على تردد قناة المغربية الرياضية الجديد 20204 مجانا عبر احداثيات بثها على النايل سات التالية :