خاصية في تحديث واتساب جي بي ( محدش عارفها ) : مميزات شرسة في الـ GB الجديد مش موجودة في أي ابلكيشن تاني!!

يبحث الكثير من الأشخاص عن تحديث واتساب جي بي، حيث تقوم العديد من المواقع الإلكترونية بتقديم الاصدار الحديث بصورة مجانية تماما، وقد حاز هذا التطبيق على إعجاب عدد كبير من مستخدميه، حيث انه يحتوي على العديد من المميزات والخصوصية للمستخدمين، وسنشرح لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا التحديث من مميزات وعيوب خلال هذا المقال.

اضافات تحديث واتساب جي بي

يوجد العديد من الاضافات الجديدة في حاله تحديث واتساب جي بي ومن بين هذه الإضافات ما يلي:

يتم إرسال عدد كبير للغاية من الرسائل للمستلمين.

يتم تغيير الاشكال الخاصه بالفقاعات والعلامات ايضا.

اضافه زر الاشعارات الخاصة بالتطبيقات الأخرى.

يمكن تنزيل تحديثات حالات الواتساب الخاصة بالأصدقاء.

يقوم هذا التطبيق بالعمل بصورة أسرع عن السابق.

هناك في التطبيق ميزة عدم الازعاج.

يمكن تحديد الأشخاص الراغب في مشاهدة الملف الشخصي الخاص بك.

تم اضافة رموز تعبيرية كثيرة.

العمل على تحسين عمر البطارية.

يتميز التطبيق بوجود وجهه اكثر ترتيبا.

مميزات تحديث واتساب جي بي

يوجد العديد من المميزات التي قد تم إصدارها بصورة حديثة ومن أهم هذه الميزات ما يلي:

من الممكن ان يتم تغيير شكل التطبيق وتغيير الخطوط والالوان والايقونات ايضا.

يمكن قراءة الرسائل دون علم الشخص المرسل لها.

يمكن إعادة توجيه للملفات التي تتمتع بحجم كبير.

من الممكن اخفاء حالة الظهور للمستخدم.

في حالة الانشغال فإنه يمكن الرد التلقائي للرسائل الواردة.

يمكن استخدام بصمة او كلمة مرور عند تشغيل البرنامج.

من الممكن استخدام حسابين على نفس الجهاز وفي نفس الوقت.

عيوب تحديث واتساب جي بي

من أبرز العيوب التي توجد في تحديث واتساب جي بي ما يلي: