اعرف درجاتك NOW.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا في عموم محافظات العراق

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024، يترقب الالاف الطلاب الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 خلال الفترة القادمة على أحر من الجمر، حيث من المنتظر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي 2024 في عموم المحافظات ويتم رفعها على المواقع الرسمية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف ليكون من السهل التعرف على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي دون التوجه إلى المدرسة، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب اولا بأول ليتم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2024 في عموم المحافظات في اقرب وقت قبل حلول عيد الاضحى، كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة أن يحصل كل طالب على درجاته بالكامل دون زيادة أو نقصان نظرا لأهمية تلك المرحلة الحاسمة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

اضغط على قسم نتائج الامتحانات.

حدد نتائج السادس الاعدادي 2024.

حدد نتائج الدور الاول.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

قم بالضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار اسم محافظتك في حالة تم اعتماد النتيجة.

في خلال دقيقة واحدة سيتم تحميل كشف النتيجة على جهازك.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك، لتجد بجواره الدرجات التي حصلت عليها.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024

فيما سيتم تفعيل رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية قريبا، وذلك ليتم رفع كشوف النتيجة عليه فور اعتمادها من قبل السيد الوزير، ليتم الاستعلام عن النتيحجة بسهولة، ويمكنك من خلال التعليقات ترك بياناتك كلها صحيحة لنجلب لك النتيجة فورا.