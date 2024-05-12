يمكنك الآن التعرف على لولو حبيبة ماما، تردد قناة لولو “وناسة” الجديد على النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك مع لولو 2024، تعد قناة “وناسة” والمعروفة بقناة “لولو” نسبة إلى الطفلة لولو بطلة الأغاني الخاصة بالقناة؛ من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال والتي تعرض أغاني وأناشيد للأطفال، وتقوم القناة كل فترة بتغيير تردداتها لضمان جودة واستمرارية البث عبر الأقمار المختلفة وهذا ما ستتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

تردد قناة لولو “وناسة” الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

نضع بين أيديكم الآن لولو حبيبة ماما، تردد قناة لولو “وناسة” الجديد على النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك مع لولو 2024، ولكي تتمكن من تثبيت قناة “وناسة” علي جهازك؛ يجب عليك تثبيت الترددات التالية الخاصة بكل قمر تبعا للمتوفر لديك كما يلي:

قمر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة لولو: 11470.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

التردد الحديث لقناة عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

أشهر أغاني قناة لولو وناسة

وبعد أن تعرفنا معا على لولو حبيبة ماما، تردد قناة لولو “وناسة” الجديد على النايل سات والعرب سات وسلي أطفالك مع لولو 2024، نخط لكم في السطور القادمة أشهر أغاني قناة لولو “وناسة” مع الطفلة الجميلة لولو والتي نذكر لكم منها ما يأتي: