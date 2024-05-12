تكنولوجيا

بسعر خطير ومواصفات خيالية..تعرف على جوال آي تيل A70 بمواصفات عالمية ومميزة تشعر بالراحة في استخدامها

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 5 ساعات
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ف علي جوال آي تيل A70 بمواصفات عالمية ومميزة تشعر بالراحة في استخدامها
ف علي جوال آي تيل A70 بمواصفات عالمية ومميزة تشعر بالراحة في استخدامها

تعرف على هاتف آي تيل A70، الإبداع الحديث من عبقرية شركة آي تيل، هذا الجهاز يأتي بمزايا عالية الكفاءة تمنحه الصدارة في سوق الهواتف الذكية، أيضاً يجمع بين الأداء الموثوق وشكل خارجي يعكس الفخامة، كل هذا بتكلفة مناسبة، وسوف نتعرف على كل تفاصيل الهاتف خلال الآتي.

مواصفات هاتف itel A70

المواصفاتالتفاصيل
دعم شبكات الاتصالالجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G
الأبعاد163.94×75.7×8.6 ملم
مواد التصنيعبلاستيك كامل
نوع الشاشةIPS LCD بمقاس 6.6 إنش وجودة HD+
ذاكرة التخزين256 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام
معالجUnisoc T603 مع Mali-G57 MP1 GPU
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي
الكاميرا الخلفية13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل مع فلاش ليد
دقة تصوير الفيديوFHD 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية
ميزات الأمان والحمايةبصمة + Face Unlock + مستشعر التسارع والقرب
منافذ الاتصالWi-Fi b/g/n, بلوتوث, GPS, A-Gps و USB Type-C مع دعم OTG
البطارية5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط
نظام التشغيلأندرويد 13 Go edition
الألوانذهبي, أسود, أخضر, أزرق
ف علي جوال آي تيل A70 بمواصفات عالمية ومميزة تشعر بالراحة في استخدامها

سعر هاتف Itel A70

في سوق الهواتف المحمولة في مصر، يمكن العثور على نسخة بسعة 256 جيجابايت وذاكرة RAM بحجم 4 جيجابايت متوفرة بحوالي 5200 جنية مصري.

عيوب هاتف Itel A70

  1.  تأتي الشاشة بجودة +HD بدلا من جودة +FHD الأعلى.
  2. يعمل مستشعر التقارب المرتبط بالمكالمات عبر البرمجيات.
  3. تتميز قدرة الشحن بأنها أقل كفاءة، مما ينتج عنه زمن شحن أطول للهاتف.
  4. لا يدعم الهاتف خاصية السطوع التلقائي نظرا لغياب حساس الإضاءة.
  5. لا يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي مخصص لعزل الضوضاء الخارجية.
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 5 ساعات
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