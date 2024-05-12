بسعر خطير ومواصفات خيالية..تعرف على جوال آي تيل A70 بمواصفات عالمية ومميزة تشعر بالراحة في استخدامها

تعرف على هاتف آي تيل A70، الإبداع الحديث من عبقرية شركة آي تيل، هذا الجهاز يأتي بمزايا عالية الكفاءة تمنحه الصدارة في سوق الهواتف الذكية، أيضاً يجمع بين الأداء الموثوق وشكل خارجي يعكس الفخامة، كل هذا بتكلفة مناسبة، وسوف نتعرف على كل تفاصيل الهاتف خلال الآتي.

مواصفات هاتف itel A70

المواصفات التفاصيل دعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G الأبعاد 163.94×75.7×8.6 ملم مواد التصنيع بلاستيك كامل نوع الشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 إنش وجودة HD+ ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام معالج Unisoc T603 مع Mali-G57 MP1 GPU الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 0.08 ميجا بكسل مع فلاش ليد دقة تصوير الفيديو FHD 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية ميزات الأمان والحماية بصمة + Face Unlock + مستشعر التسارع والقرب منافذ الاتصال Wi-Fi b/g/n, بلوتوث, GPS, A-Gps و USB Type-C مع دعم OTG البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط نظام التشغيل أندرويد 13 Go edition الألوان ذهبي, أسود, أخضر, أزرق

سعر هاتف Itel A70