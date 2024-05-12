هاتف سامسونج ب 9000 جنيه فقط ولكنه رائع : الوحش الكوري بسعر مناسب وكاميرا جبارة

اذا كنت من الباحثين عن هاتف سامسونج ب 9000 جنيه، فمن خلال هذه المقالة نوضح لكم أهم أنواع الهواتف متوسطة السعر من فئة 9 آلاف جنية والتي تتميز بالعديد من المميزات بالإضافة إلى السعر، حيث أن الهاتف يعد من أهم الأجهزة التي يحرص كافة الأشخاص على اقتنائها والاستفادة من كافة الإمكانيات الموجودة بها، حيث أصبح من أهم الأجهزة الأساسية في وقتنا الحالي.

هاتف سامسونج ب 9000 جنيه

يعد من أول الهواتف التي تعد من فئة هاتف سامسونج ب 9000 جنيه، ريملي G4 11 والتي تتميز بالمواصفات التالية:

ريملي G4 11 الرام الخاص بها 8 جيجا بايت.

ذاكرة الهاتف الداخلية وتبلغ مساحتها 256 جيجا بايت.

لون الهاتف ذهبي.

ومن أهم المميزات الأخرى أيضا أنه يدعم الجيل الرابع ويحتوي على شريحتي اتصال.

سعر الجهاز يصل إلى 8990 الف جنيه مصري.

هاتف ريملي c55

يعد ريملي c55 من فئة هاتف سامسونج ب 9000 جنيه، والذي يعد من أهم مميزاته ما يلي:

ريملي c55 الرام الخاص به 8 جيجا بايت.

ذاكرة الجهاز الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت.

لون الجهاز أخضر.

كما أن الجهاز يدعم شريحتي اتصال ويدعم الجيل الرابع.

ويبلغ سعره حوالي 8900 جنيه مصري.

جهاز سامسونج a24

جهاز سامسونج a24 من أهم أنواع الأجهزة متوسطة السعر في مصر والتي يحرص عدد كبير من المواطنين على اقتنائها، ويعد من أهم مواصفاتها ما يلي: