لو لسه محتار!!.. نقدم وظائف بمرتبات عالية بدون مؤهلات في معظم محافظات مصر من وزارة العمل “المرتب بكتيره 10 آلاف”

عملت وزارة العمل بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع إلى محافظة الجيزة، على توفير وظائف بمرتبات عالية داخل 9 محافظات مختلفة من أبرزهم محافظة القاهرة، وذلك في عدد 12 شركة قطاع خاص بمرتبات تبدأ من مبلغ 3500 جنيه مصري وتصل إلى 13 ألف جنيه مصري، وسوف نقوم بذكر أبرز الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي يمكنك التقديم للحصول عليها خلال مقالنا.

وظائف بمرتبات عالية محافظة الجيزة

تم توفير وظائف بمرتبات عالية داخل محافظة الجيزة والتي سوف نعرض لكم أبرزها فيما يلي:

وظيفة أفراد أمن في مول داخل التجمع الأول، يشترط تراوح السن ما بين الـ 21 وحتى الـ 45 سنة، مؤهل المتقدم الإعدادية، يوفر العمل تأمينات وسكن، ويكون عبارة عن شيفت 8 ساعة و 12 ساعة.

وظيفة مندوب توصيل في صيدليات صحة داخل التجمع الخامس، السن من 21 حتى 45، المؤهل يبدأ من الإعدادية، يتوفر تأمينات وسكن، شيفت 8 ساعات و12 ساعة، يجب امتلاك المتقدم موتوسيكل وأيضًا رخصة قيادة سارية.

وظيفة عمال نظافة في مول بالرحاب يبدأ السن من 21 عام حتى 45 عام، المؤهل من محو الأمية، يتوغر تأمينات وسكن، بينما شيفت العمل يكون 12 ساعة، والجدير بالذكر أن الشركة حددت العنوان والأرقام التي يمكن الاستفسار عن الوظائف السابقة من خلالها، والتي تتمثل فيما يلي:

العنوان: -300 ميدان الجيزة- عمارة النبراوى- الدور الثاني. أرقام التواصل: ۳۵۷۲۰۸۲۵- ۳۵۷۱۱۱۹۸. مواعيد العمل: يوميًا من يوم الأحد إلى الخميس بداية من الساعة الـ10:00 صباحًا، وحتى الساعة الـ2:00 عصرًا.

وظائف خالية في السلام للمقاولات

بينما وظائف السلام للمقاولات تتمثل فيما يلي: