Link مظلتي الوجبة الجديدة .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العراقيون في هذه الفترة، حيث من المتوقع أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن كشوف المستحقين خلال وقت قريب، وتحرص الوزارة على مراجعة جميع الطلبات المقدمة للحصول على دعم هذا البرنامج حتى تتأكد من أن جميع المتقدمين يستوفون الشروط وينتمون إلى الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج، وفي السطور التالية نوافيكم باهم التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بإمكان جميع المواطنين الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث ستقوم الوزارة بتوفيرها على المنصة الرسمية التابعة لها وكل ما عليك للاستعلام هو اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

بعدها اختر اسماء المستفيدين من برنامج الرعاية.

حدد رقم الوجبة وهي السابعة.

ثم قم باختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

سجل باقي البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء اضغط على ايقونة الاستعلام.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

عند اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التأكد من توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين للحصول على دعم هذا البرنامج، ومن أهم الشروط اللازم توافرها ما يلي: