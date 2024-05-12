آخر التحديثات.. تحديث واتساب الجديد يأتي بميزة جديدة لن تتوقعها

لا تتوقف شركات التكنولوجيا الكبرى عن إبهارنا بابتكاراتها الجديدة، وفي هذا الصدد، تثبت شركة ميتا مرة أخرى جدارتها في مجال تطوير تطبيقات التراسل الفوري من خلال إطلاق ميزات جديدة لتطبيق واتساب الشهير، فسواء كنت من مستخدمي الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، فإن هذه التحديثات ستغير بلا شك طريقة تواصلك مع الآخرين، وتقدم لك تجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة على أجهزة الحاسوب.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

تعمل شركة ميتا على إجراء بعض التغييرات على تطبيق واتساب الشهي، من بين هذه التغييرات، ستضاف ميزات جديدة تهدف إلى جعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام وكفاءة.

سيحصل واتساب على شريط جانبي يحتوي على أيقونات لتبويبات التطبيق المختلفة، مثل الرسائل الواردة والصادرة، والحالات، والإعدادات، والرسائل المفضلة والمؤرشفة. ستتوفر قائمة إعدادات متقدمة للمستخدمين، مما يسمح لهم بضبط تفضيلاتهم بشكل أكثر تخصيصا. لن تظهر تبويبات واتساب بشكل افتراضي، بل سيتمكن المستخدمون من اختيار إظهارها أو إخفائها حسب رغبتهم. مع الشريط الجانبي والتبويبات المنظمة، ستصبح واجهة المستخدم أكثر ترتيب وسهولة في التنقل. ستتيح الميزات الجديدة للمستخدمين تخصيص تجربة واتساب على أجهزة الحاسوب بما يتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفريدة.

أهم مميزات التطبيق الجديد للواتساب على أجهزة الحاسوب

سواء كنت تستخدم واتساب للتواصل مع الأصدقاء أو للعمل، فإن التحديثات الجديدة ستمنحك مرونة أكبر وإنتاجية أعلى، من واجهة مستخدم جديدة تسمح لك بالتحكم في طريقة العرض، إلى إمكانية فتح محادثات متعددة في نوافذ منفصلة، ستجد نفسك قادر على التواصل بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.