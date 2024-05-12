ميدو بيبكي يا ترى ليه ؟! .. تردد قناة وناسة 2024 نايل سات تحديث جديد على جهاز الرسيفر

يعد تردد قناة وناسة 2024 نايل سات من أشهر الترددات التي نالت اهتماما كبيرا من الكبار والصغار وذلك لأن هذه القناة من أبرز القنوات المحببة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى مميز من الأغاني والأناشيد الشيقة، خاصةً أغاني لولو التي نالت إعجاباً كبيراً، ولهذا ازداد عدد محبي القناة بشكل ملحوظ، مما زاد من رغبة الأهل في تحميلها واستقبالها لإسعاد أطفالهم.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

تميزت قناة وناسة بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية في آن واحد للأطفال العرب، وتتميز بمحتواها الهادف والجذاب الذي يسهم في تعلمهم ونموهم، وتنمية مهاراتهم العقلية والفكرية، كما أنها تعزز داخلهم القيم والتقاليد، وتوفر لهم بيئة ممتعة وآمنة تزرع فيهم الأخلاق الحميدة، ولضمان تجربة مشاهدة متميزة، قامت إدارتها بتغيير ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، للحفاظ على جودة الصورة وتقديمها بأعلى جودة وبدون تشويش.

ويكون تردد قناة وناسة 2024 نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: هو 11470.

معدل ترميز: 27500.

معامل استقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: ⅚.

جودة المشاهدة : بصيغة SD.

ولها تردد آخر عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة 2024 نايل سات من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: