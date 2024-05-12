أوعى تتضيع الفرصة من إيدك.. جمع أكثر من 1000 كوينز شهريا في كيفية شحن اي فوتبول eFootball 2024 مجانا 

تعتبر لعبة eFootball 2024 من أشهر العناوين التي يتنافس عليها ملايين اللاعبين حول العالم، ومع رغبة الجميع في امتلاك أفضل اللاعبين والحصول على باقات خاصة مثل باقة ميسي لكأس العالم، يصبح البحث عن طرق للحصول على الكوينز المجانية أمر حتمي، لذلك توفر لعبة eFootball 2024 العديد من الفرص للاعبين لجمع الكوينز دون إنفاق أي مبالغ مالية.

شحن اي فوتبول مجاني 2024

لعشاق كرة القدم الافتراضية، لا داعي للقلق حول كيفية شحن حسابك في eFootball 2024 والحصول على المزيد من الكوينز، فكونامي تقدم لك فرصة ذهبية للحصول على ما يصل إلى 1000 كوينز شهريا مجانا، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة:

أولا، تأكد من تسجيل الدخول إلى اللعبة يوميا لتحصد 50 كوينز مجانية، ما يعادل حوالي 1500 كوينز في الشهر.

ثانيا، شارك في الأحداث الأسبوعية المتنوعة مثل مباريات الأونلاين، فبكل فوز تحقق، ستربح 100 كوينز إضافية. استهدف المشاركة في حدثين أسبوعياً لتضيف 800 كوينز أخرى إلى رصيدك الشهري.

ثالثا، لا تفوت وضع Co-op حيث يمكنك ربح 100 كوينز أسبوعيا إضافية عند جمع 3000 نقطة.

رابعا، مع بداية كل موسم جديد، ستجد مهام خاصة تقدمها كونامي، واستكمالها سيمنحك 300 كوينز إضافية حسب متطلباتها.

كيفية شحن كوينز اي فوتبول (PES 2024) على الهاتف

للاعبين الجادين الراغبين في الحصول على ميزة إضافية في لعبة PES 2024 على هواتفهم المحمولة، توفر كونامي خيار شراء الكوينز بكل سهولة، إليك الخطوات البسيطة شحن اي فوتبول.