رهيبة مجانية ومجربة.. قائمة شفرات جاتا 5 GTA على الكمبيوتر وأجهزة المحمول 2024 Grand Theft Auto V للحصول على تجربة رائعه
شفرات جاتا 5 GTA لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية المحمولة 2024، من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات البحث جوجل من قبل العديد من محبي الألعاب الإلكترونية المثيرة على بلاي ستيشن، او الكمبيوتر، أو أجهزة X Box، حيث تعد لعبة جاتا 5 من الألعاب الشهيرة Grand Theft Auto V، التي تحظى على شعبية ضخمة من قبل كافة أنحاء العالم المفتوح، وذلك نتيجة للتحديثات المستمرة للعبه، وهذا يزيد من إثارة اللعبة وتحفيز المستخدمين على تخطي المراحل والانتقال إلى مستويات أكبر.
شفرات جاتا 5 GTA لأجهزة الكمبيوتر 2024
في حالة الرغبة في تحميل شفرات جاتا 5 لمستخدمي اللعبة عبارة أجهزة الكمبيوتر، اليكم بعض من الشفرات:
- الأسلحة والذخيرة: TOOLUP
- رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE
- رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME
- رفع مستوى السباحة: GOTGILLS
- السقوط من السماء: SKYFALL
- شاحنة جمع القمامة: TRASHED
- الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY
- الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE
- القبضة الحديدية: HOT HANDS
- الطيران بدون جاذبية: FLOATER
- الحماية من الموت: TURTLE
- تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP
- شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE
- الأسلحة والذخيرة: TOOLUP
- رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE
- رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME
- رفع مستوى السباحة: GOTGILLS
- السقوط من السماء: SKYFALL
- شاحنة جمع القمامة: TRASHED
- الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY
- الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE
- القبضة الحديدية: HOT HANDS
- الطيران بدون جاذبية: FLOATER
- الحماية من الموت: TURTLE
- تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP
- شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE
شفرات جاتا 5 GTA للموبايل 2024
يمكن تحميل شفرات جاتا 5 للموبايل لكافة مستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة، من خلال الشفرات التالية:
- رقم الحصول على ذخيرة متفجرة: 1-999-444-439
- رقم الحصول على طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.
- رقم الحصول على دراجة نارية: 1-999-633-7623.
- كود القفزات القوية: -999-467-86-4.
- رمزالحصول على سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.
- رمز المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.
- كود أسلحة لا نهائية: 1-999-866-587رمز
- كود تغيير حالة الطقس: 1-999-625-348-7246
كود جاتا 5 GTA فلوس 2024
خلال مقالنا نذكر كود جاتا 5 للحصول على العديد من الأموال، حيث يعتبر هذا الكود السري يساعد اللاعبين في الكثير من الأمور داخل اللعبة، تعتبر هذه هي الوسيلة التي يستفيدون من خلالها على العديد من المميزات، وذلك من خلال كود L1, L1, L1, ☐, Down, Δ, Right, X, L1, Left, R2, Δ.