رهيبة مجانية ومجربة.. قائمة شفرات جاتا 5 GTA على الكمبيوتر وأجهزة المحمول 2024 Grand Theft Auto V للحصول على تجربة رائعه

شفرات جاتا 5 GTA لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية المحمولة 2024، من أكثر الكلمات التي تصدرت محركات البحث جوجل من قبل العديد من محبي الألعاب الإلكترونية المثيرة على بلاي ستيشن، او الكمبيوتر، أو أجهزة X Box، حيث تعد لعبة جاتا 5 من الألعاب الشهيرة Grand Theft Auto V، التي تحظى على شعبية ضخمة من قبل كافة أنحاء العالم المفتوح، وذلك نتيجة للتحديثات المستمرة للعبه، وهذا يزيد من إثارة اللعبة وتحفيز المستخدمين على تخطي المراحل والانتقال إلى مستويات أكبر.

شفرات جاتا 5 GTA لأجهزة الكمبيوتر 2024

في حالة الرغبة في تحميل شفرات جاتا 5 لمستخدمي اللعبة عبارة أجهزة الكمبيوتر، اليكم بعض من الشفرات:

الأسلحة والذخيرة: TOOLUP

رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE

رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME

رفع مستوى السباحة: GOTGILLS

السقوط من السماء: SKYFALL

شاحنة جمع القمامة: TRASHED

الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY

الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE

القبضة الحديدية: HOT HANDS

الطيران بدون جاذبية: FLOATER

الحماية من الموت: TURTLE

تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP

شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE

الأسلحة والذخيرة: TOOLUP

رفع مستوى مطاردة البوليس: FUGITIVE

رفع مستوى سرعة الجري:CATCHME

رفع مستوى السباحة: GOTGILLS

السقوط من السماء: SKYFALL

شاحنة جمع القمامة: TRASHED

الرصاصات المتفجرة:INCENDIARY

الحصول على مظلة القفز: SKYDIVE

القبضة الحديدية: HOT HANDS

الطيران بدون جاذبية: FLOATER

الحماية من الموت: TURTLE

تشغيل القدرات الخاصة: POWERUP

شفرة القفز من الأماكن العالية: SKYDIVE

شفرات جاتا 5 GTA للموبايل 2024

يمكن تحميل شفرات جاتا 5 للموبايل لكافة مستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة، من خلال الشفرات التالية:

رقم الحصول على ذخيرة متفجرة: 1-999-444-439

رقم الحصول على طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.

رقم الحصول على دراجة نارية: 1-999-633-7623.

كود القفزات القوية: -999-467-86-4.

رمزالحصول على سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.

رمز المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.

كود أسلحة لا نهائية: 1-999-866-587 رمز

كود تغيير حالة الطقس: 1-999-625-348-7246

كود جاتا 5 GTA فلوس 2024

خلال مقالنا نذكر كود جاتا 5 للحصول على العديد من الأموال، حيث يعتبر هذا الكود السري يساعد اللاعبين في الكثير من الأمور داخل اللعبة، تعتبر هذه هي الوسيلة التي يستفيدون من خلالها على العديد من المميزات، وذلك من خلال كود L1, L1, L1, ☐, Down, Δ, Right, X, L1, Left, R2, Δ.