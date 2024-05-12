قدم دلوقتي.. رابط إعانة السكن الريفي في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت الحكومة الجزائرية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والتشغيل، منحة السكن الريفي لجميع المواطنين، من أجل الحصول على سكن ملائم لكافة المتقدمين، بما يُساهم ذلك في دعم نحو 50 مليون شخص، ويمكن القيام بالتقديم في هذا البرنامج إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط سنوضحها لكم في السطور التالية.

كيفية التقديم في إعانة السكن الريفي

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التقديم في إعانة السكن الريفي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى برنامج السكن الريفي في الجزائر.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البرنامج.

بعدها يتم اختيار نوع الدعم التي ترغب في الحصول عليه.

استكمال كافة المعلومات المعنية بطلب القبول في الحصول على سكن ملائم.

إرفاق جميع الوثائق في الخانات الخاصة بذلك.

التأكد من البيانات والمستندات التي تم إرفاقها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط دعم السكن الريفي في الجزائر؟

وتتمثل أبرز شروط القيام بالتقديم في السكن الريفي بمختلف ولايات دولة الجزائر، كما يلي:-