وظائف بنك مصر 2024!!  طرح وظائف جديدة للخريجين

يعد بنك مصر أحد أهم البنوك الكبرى في جمهورية مصر العربية، حيث أعلن البنك طرح عدد من الوظائف ببنك مصر 2024، كما أعلن البنك مصر عن توافر عدد من فرص العمل، وكذا حاجته إلى مجموعة من الموظفين الجدد، وهم من الشباب والخريجين خاصة حديثي التخرج أقل من 28 عام وهم خريجين الأعوام الثلاثة الماضية (2021/2022/2023).

تعرف وظائف بنك مصر 2024 للخريجين

هذه هي معلومات عن وظائف بنك مصر، ومنها وظيفة “موظف التمويل الأصغر” في بنك مصر:

المهام والمسؤوليات الوظيفية لموظف التمويل الأصغر:

القدرة على تحليل كافة مؤهلات طالب القرض الشامل، وذلك لتحديد جدوى منح القروض.

المسؤول عن محفظة القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.

القدرة على جذب عملاء جدد، وأيضا بناء مجموعة جديدة من العملاء المحتملين.

متابعة العملاء الذين يتأخرون في السداد.

التنسيق مع الضباط والوحدات الأخرى ذات الصلة لتجهيز وخدمة طلبات القروض وعملاء القروض.

رابط تقديم وظائف بنك مصر 2024

هذا للتقديم على أحدث وظائف متاحة والوظائف الخاصة ببنك مصر من خلال الدخول على الرابط التالي (الضغط هنا)

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