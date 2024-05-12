“سدد غرامتك بشروط” لينك غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 منصة أور في العراق

أتاحت وزارة الداخلية العراقية، منصة أور الإلكترونية التي سهلت على جميع المواطنين في إمكانية القيام بالإستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في عموم محافظات العراق إلكترونيًا، لتوفير الوقت والجهد التي يبذله المواطن في معرفة قيمة الغرامة والعمل على سداد أون لاين، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى منصة أور الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الداخلية.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الخانة الخاصة بذلك.

التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

اختيار خدمة “الإستعلام عن مخالفات المرور”.

ليتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات ومعرفة قيمتها كذلك.

ومن الممكن سداد قيمة الغرامة عبر المنصة ذاتها واستلام رسالة تأكيد على هاتفك.

ما هي شروط سداد غرامات المرور العامة في العراق؟

ولكي تتمكن من إتمام عملية سداد غرامات المرور العامة في كافة محافظات العراق، لابد من اتباع الشروط المتمثلة في الأتي:-