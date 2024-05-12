بعد اعتماد جدول الامتحانات .. رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن أرقام الجلوس لطلبة وطالبات الثانوية العامة 2024، فقد يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2024، للحصول عليه بكل سهولة دون أي تعقيدات، حيث استعدت الوزارة لتحديد موعد الإعلان عن أرقام الجلوس لعقد الامتحانات في يونيو المقبل، وأشارت الوزارة أنه بإمكانية الطلاب الحصول على رقم الجلوس من خلال عدة طرق، فيما يلي سنتعرف عليها خلال السطور التالية.

الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصري إمكانية الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2024 والحصول عليها ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصري.

يتم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على خدمة بوابة مركز المعلومات.

ثم بعد ذلك يتم اختيار أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

على المستعلم تسجيل البريد المدرسي الموحد.

سوف يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب.

طرق الحصول عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

خلال الأيام القليلة الماضية فقد أوضحت الوزارة أنها تستعد للإعلان عن أرقام الجلوس وتهيئة جميع كنترولات الثانوية العامة استعدادًا لإعلانها خلال الأيام المقبلة، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الطلاب من الاستعلام والحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال عدة طرق منها: