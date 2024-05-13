فلوس قليلة بس مكسب كبير.. أرخص موبايل أوبو 2024 للفئة المتوسطة للشباب بكاميرا تنافسية كبيرة

قامت شركة أوبو للموبايلات بتنزيل أرخص موبايل أوبو موبايل بسعر خاص يناسب جميع الفئات، وهذه الهواتف التي تقدمها الشركة تتميز بالعديد من المواصفات الجيدة مقارنة بسعرها المنخفض وهذه الهواتف التي تقدمها الشركة من سلسلة A وهي منتشرة على نطاق واسع في أغلب الأسواق المحلية والعربية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذه الهواتف وأهم مواصفاتها وأسعارها.

أرخص موبايل أوبو

العديد من الشباب وخاصة الطلاب يبحثون عن الهواتف بسعر زهيد نظرا للظروف الإقتصادية الراهنة، وقد قامت شركة أوبو بتقديم أرخص موبايل أوبو ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم أرخص الهواتف التي تقدمها وهي كالتالي:

هاتف Oppo A77 4G

يتميز الهاتف بشاشة نوع LCD قياسها 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بكسل. الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجابيكسل. أما الكاميرا الخلفية له هي كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل. المعالج الخاص بالهاتف: هو Helio G35 ميدياتك. ذاكرة الهاتف 4 جيجابايت رام. أما ذاكرة التخزين الداخلي سعة: 128 أو 64 جيجابايت. البطارية الخاصة بالهاتف: سعة 5000 ملي أمبير، كما خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط. سعر هاتف Oppo A77 4G يعد أرخص موبايل أوبو التي تقدمها شركة أوبو والذي تم إصداره في الأسواق بسعر خاص للمستهلك بقيمة حوالي 5870 جنيه مصري تقريبًا.

هاتف Oppo A16 للطبقة المتوسطة

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات والتي تميزة عن غيره من الهواتف وهي: