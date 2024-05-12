متفوتش الفرصة وسجل .. رابط وخطوات التسجيل في موسم الحج عبر منصة أجير 1445

في إطار الجهود المبذولة خلال موسم الحج في السعودية، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة أجير الحجاج أحد الخدمات الالكترونية والتي تُلزم المنشآت بإصدار تصريح الحج وذلك للأفراد العاملين موسميًا، وقد دعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة أيام موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى تقديم سيرهم الذاتية عبر منصة “باب أجير” والتي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب المنشآت في فائدة واحدة، وقد أكدت الوزارة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات قاسية، وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات التسجيل في موسم الحج عبر خدمة أجير 1445.

خطوات التسجيل في موسم الحج عبر منصة أجير ١٤٤٥

يعد موسم الحج أحد أهم وأشهر المواسم الدينية في العالم، والذي يتوافد من أجله ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل أداء فريضة الحج، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات جديدة من اجل سير موسم الحج بكل نظام وأمن من خلال منصات الكترونية تقدم خدمات الحجاج، ويتم التسجيل في منصة أجير الحج بهذه الخطوات البسيطة:

في البداية يتم الولوج إلى موقع أجير الالكتروني.

على المتقدم تحديد نوع الحساب الذي ترغب في إنشائه.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال ادخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

على المتقدم الضغط على زر “إصدار إشعار جديد، واختيار خدمة وزارة الحج والعمرة.

ثم بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة والموافقة على جميع الشروط المطلوبة للتسجيل.

بعد مراجعة الطلب سيتم الحصول على تصريح العمل المؤقت.

عليك طباعة التصريح لاستخدامه عند التقديم للحصول على العمل.

خدمات أجير المقدمة لضيوف الرحمن

تقدم منصة أجير العديد من الخدمات من أهمها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإمكانية توفير تصاريح العمل المؤقت أيام موسم الحج وتوظيف المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة.

كما تسعى “أجير الحج” إلى تعزيز كفاءة القوى العاملة لتحقيق العديد الأهداف منها، تقليل الاعتماد على العمالة الخارجية وتلبية احتياجات أصحاب المنشآت من توافر عمالة للعمل والقضاء على بطالة الأفراد.