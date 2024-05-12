مليووون مبروووك للمقبولين.. الإعلان عن أسماء الفائزين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024 بسوهاج

وظائف شركة مياه الشرب، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قبول دفعة جديدة من المتقدمين لشغل وظائف مختلفة في عام 2024، وكانت الوظائف مركزة في سائق نقل ثقيل وسائق من الدرجة الخامسة وكذلك فني مساحة، ونظرا لأهمية هذه الوظائف وأن عدد كبير جدا من الشباب يرغبون في الإلتحاق بها بدأ الكثير منهم يبحثون عن أسماء المقبولين الإلتحاق بكافة هذه الوظائف، سوف نتعرف لما أكون عندك كافة الشروط وكيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بسهولة كبيرة جدا في.

أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

‏كما ذكرنا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قامت بالإعلان عن حاجتها لمجموعة من العاملين للعمل بها وتتركز هذه الوظائف وتتمحور حول سائق نقل ثقيل وكان عدد المطلوب 10 سائقين بينما سائق من الدرجة الخامسة كان عدد المطلوب منهم 74 شخص، وكذلك فني المساحة وكان عدد المطلوب من هذه الوظيفة 28 شخص وفي الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن هؤلاء الأشخاص ‏المتميزين الذين استطاعوا أن ينفردوا بالحصول على هذه الوظائف، وأكدت الشركة أنه يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام به بطريقة سهلة جدا عن أسماء الفائزين من خلال الموقع الرسمي الخاص بها

‏نتيجة مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

‏يتم عقد هذه المسابقة بشكل سنوي وكانت بداية عقدها في عام 2020 وعام 2022 وأكدت الجهات المسؤولة أن جميع الفائزين في هذه المسابقة سوف يتم استدعائهم بمجرد استلام مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطوير الريف المصري بمجرد البدء في هذه المشروعات سوف يتم استدعاء كافة الفائزين حتى يتم استلام عملهم.

كيفية ‏الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف شركة مياه الشرب

‏يمكن أن يتم الاستعلام بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: