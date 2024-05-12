“تردد الرياضية المغربية TNT ” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ، في دور الذهاب لنهائي الكونفدرالية 2024 وتقام مباراة اليوم على ملعب نهضة بركان فى المغرب، وبدأت الجماهير المصرية الآن في البحث عن تردد القناة الناقلة للمباراة مجانا على النايل سات وموعد المباراة وتشكيل الزمالك ليوم وهو ما سوف نوفيه إليكم تفاصيل عبر هذا المقال .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تأهل الزمالك إلي نهائي البطولة الكونفدرالية والتي سوف يواجه بها نهضة بركان المغربي اليوم الأحد الموافق 12 مايو وفى مباراة الذهاب التي تقام على ملعب نهضة بركانـ في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية والحادية عشر بتوقيت السعودية فى تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وتنقل عبر قنوات بى ان سبورت المشفرة، وايضا هي تردد قناة المغربية الرياضية، واليك تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

القناة المفتوحة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

نظرا إلي إن المباراة تقام في المغرب فان من حق قناة المغربية الرياضية، بثها على ترددها المفتوحة على النايل سات ، بالإضافة إلي قناة بي أن سبورت الناقل الحصري إلي البطولة، ولهذا إليك تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم :

تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12683.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

اشارة قناة beIN Sports 6