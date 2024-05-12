“استعلم عن نتيجتك من هنا epedu.gov.iq “.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 في عموم المحافظات

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، نظرًا لأهميتها البالغة للطلاب والطالبات، حيث تُعتبر هذه المرحلة من بين أهم المراحل التعليمية في البلاد، من المقرر أن تنطلق الامتحانات في 21 مايو 2024، وتعمل وزارة التربية بجدية على تنظيمها بشكل سلس وخالٍ من أية مشاكل، سنتناول في المقال التالي كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق، بالإضافة إلى تفاصيل امتحانات هذه المرحلة التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

بعد أن تم التعرف على تاريخ عرض نتائج الثالث المتوسط الفصل الأول، يُمكن الآن البدء في الاطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث المتوسط في جميع المحافظات، ويمكن ذلك وفق الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

اختيار المرحلة الخاصة بالطالب.

ثم يتم تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

سيتم عرض جميع التقارير المتعلقة بالنتائج في النهاية.

بعد ذلك، يمكن لجميع الطلاب تقديم طلبات الاعتراض على نتائجهم.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتم إجراء الامتحانات الخاصة بطلاب مرحلة الثالث متوسط، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في يوم 21 مايو الجاري لعام 2024، وتنتهي في يوم 5 يونيو المقبل لعام 2024، ستقوم الوزارة بتصحيح الاختبارات بشكل عادل ورصدها بعناية لضمان حصول كل طالب على نتيجته الصحيحة دون أي غش، وبعد ذلك، سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج من قبل الوزارة.