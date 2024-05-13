عاجل!! طريقة وكيفية تسجيل طلب مساعدة في مؤسسة تراحم الخيرية بالإمارات 2024

يتعامل المستخدمون الذين يحتاجون إلى مساعدة مع مؤسسة تراحم الخيرية، وهي مؤسسة رسمية تعمل على تقديم المساعدات للفقراء والأيتام والمساكين والمعاقين وعابري السبيل والأرامل والمطلقات وأسر السجناء بدولة الإمارات، حيث تقدم المؤسسة المساعدات من خلال العديد من البرامج والمشاريع المخصصة لذلك.

كيفية تسجيل طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية

لتسجيل طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة جمعية تراحم الخيرية في دبي لتقديم طلب المساعدة. انقر على رابط الخدمة المتاح على الصفحة. سجّل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر نوع المساعدة المطلوبة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة. قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة. تحقق من صحة البيانات والمرفقات. قدّم الطلب وانتظر دراسته من قبل المؤسسة.

شروط تقديم طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية

وفيما يلي بعض شروط تقديم طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية:

– يجب تقديم الطلب شخصيًا من قبل المتقدم.

– تحقق من صحة جميع البيانات عند تعبئة الطلب.

– يتم رفض الطلب في حال وجود أخطاء في البيانات، حتى إذا تم استلام الرسالة النصية.

– يتم رفض الطلب إذا لم تتطابق البيانات عند الحضور في الموعد المحدد.

– يتم رفض الطلب إذا تم اكتشاف أي تزوير في حجز الموعد أو تلاعب في البيانات، ولا يمكن إعادة تقديم الطلب.

– خدمة حجز المواعيد في المؤسسة مجانية ولا تتطلب أي رسوم.

– يجب التحقق من المستندات المطلوبة قبل إرسال الطلب.

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المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية

وفيما يلي قائمة بالمستندات المطلوبة لتقديم طلب مساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية:

– صورة الهوية الإماراتية لجميع أفراد الأسرة.

– صورة تأشيرة الإقامة لجميع أفراد الأسرة.

– صورة جواز السفر لجميع أفراد الأسرة.