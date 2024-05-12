ارتاحي من زن العيال ليل ونهار .. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

تعد قناة كراميش واحدة ضمن القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى متنوع يجذب الأطفال من خلال أغاني بسيطة وسهلة تساعد الأطفال على حفظ الحروف الإنجليزية والحروف الأبجدية، بالإضافة أنها تساعد الأطفال على تعلم الأرقام باللغة العربية والإنجليزية، مما جعلها من أفضل قنوات الأطفال التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال وتشغيل العقل والتفكير، لذا تحرص الكثير من الأسر المصرية والعربية على تنزيل تردد كراميش الجديد الاستمتاع بمحتوى متنوع يناسب معظم الفئات العمرية الصغيرة.

تردد قناة كراميش الجديد على جميع الاقمار الصناعية

تعتبر قناة كراميش من أكثر قنوات الأطفال التي تفضلها الكثير من الأمهات لأطفالهن، لأنها تتميز بمحتوى مميز يلبي احتياجات الطفل ويتنوع في تقديمه لبرامج محببة لدى الصغار، كما تحرص إدارة القناة على تقديم أفضل السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية من خلال شاشة كراميش والتي يبحث عنها كثير من الآباء والأمهات لتعليمها لأطفالهم الصغار، إليك تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش:11430

جودة القناة: HD

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ :¾

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات

تردد قناة كراميش:11390

جودة القناة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش على الريسيفر

تحرص ادارة قناة كراميش على تحديث التردد كل فترة من الزمن وذلك بهدف تحسين جودة الصوت والصورة، ولكي يتم تنزيل تردد القناة الجديد يتم اتباع الخطوات التالية: