العيد الكبير أمتي.. موعد عيد الأضحى في مصر وبعض الدول العربية 2024.. وهل يوجد اختلاف في مواعيد العيد هذا العام؟

موعد عيد الأضحى في مصر 2024، عيد الأضحى هو أحد الأعياد لدى المسلمين فيها احتفال المسلمين وذبح الأضاحي وواحدة من أهم مناسك الشريعة الإسلامية وهو الحج، ليقوم المسلمين بالحج إلى مكة المكرمة والوقوف بجبل عرفات وأداء مناسك الحج واليوم سنتعرف معا على موعد عيد الأضحى في مصر وبعض الدول العربية حيث انه من المتعارف عليه عدم اختلاف موعد عيد الأضحى في البلدان العربية ولكن قد يتواجد بعض الفروق في توقيت عيد الاضحى لذا سنتعرف معا اليوم على اختلاف مواعيد العيد هذا العام في الوطن العربي في السطور القادمة فتابعونا.

موعد عيد الأضحى في مصر 2024

أن عيد الاضحى هو العيد الذي يحتفل فيه المسلمين بمناسك الحج ويأتي يوم عيد الاضحى في اليوم التالي اليوم لوقفة عرفات حيث يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد أعلن معهد البحوث الفلكية أن يوم السابع من يونيو 2024 هو أول أيام شهر ذي الحجة على أن يكون يوم الخامس عشر من شهر يونيو هو يوم وقفة عرفات في مصر ويكون بالتالي يوم 16 من شهر يونيو 2024 هو اول ايام عيد الاضحى في مصر.

موعد عيد الأضحى في بعض الدول العربية

قد يختلف موعد عيد الاضحى في بعض الدول العربية عن مصر ليأتي موعدها في كل من السعودية والأردن كالتالي:

موعد عيد الاضحى في السعودية: بناء على ما تم الإعلان عنه من البحوث الفلكية أن عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية في يوم 16 من شهر يونيو على أن تبدأ الإجازة قبل ذلك وفقا للبيان الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه في وقت قريب.

موعد عيد الأضحى المبارك الأردن: وفقا للتوقعات الفلكية في الأردن فإن يوم 15 من شهر يونيو لعام 2024 والذي يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445 هجرية هو يوم وقفة عرفة على أن يكون يوم 16 من شهر يونيو 2024 هو أول أيام عيد الأضحى.

هل يوجد اختلاف في مواعيد عيد الأضحى لهذا العام؟

أكدت دار الإفتاء أن اختلافات في مواعيد عيد الأضحى قد تكون واحدة في العديد من البلدان العربية والاسلامية بعيد الأضحى ليس موحدا وتتحدد موعده بناء على رؤية هلال شهر ذو الحجة والى الان لم يتم الإعلان عن وجود اختلافات في مواعيد عيد الأضحى بين البلدان العربية والإسلامية المنتظر رؤية هلال شهر هذه الحجة والذي بناء عليه يتحدد موعد عيد الاضحى.