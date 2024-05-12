من حقك تطردهم!!.. اخر اخبار قانون الايجار القديم + تعديلات حالات طرد المستأجر بالقانون

تباينت الآراء حول اخر اخبار قانون الايجار القديم بعد فرض زيادة 15% على قيمة الإيجار، خاصةً وأنه يعمل على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر وقد تم البدء في تطبيق القانون منذ مارس الماضي بناءً على آخر التعديلات رقم 10 لسنة 2022 التي تمت على القانون لحماية المالك والمستأجر، الجدير بالذكر أنه قد تم توضيح الفئات التي لها الحق في امتداد عقد الإيجار.

اخر اخبار قانون الايجار القديم

كد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن من المقرر أن يتم استكمال الحوار حول اخر اخبار قانون الايجار القديم في الفترة الراهنة:

لذلك حرصت اللجنة على عقد اجتماع في فبراير الماضي من أجل دراسة القانون.

وبالتالي تتمكن من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني.

ما أكدت على أنه سيتم تقييم الأثر التشريعي للقانون وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار

امتداد عقد الإيجار القديم من أزمات القانون القديم، لذلك حددت وزارة الإسكان الفئات التي يتم امتداد العقد لها، وهم على النحو التالي:

يحق للزوجة بعد وفاة زوجها امتداد العقد ولا يحق للمالك إخراجها من العين المؤجرة إلا بعد أن تنتهي مدة العقد. أيضًا الأبناء الشرعيين يحق لهم استكمال المدة بعد وفاة الأب. كما أن الوالدين من الفئات التي يحق لها امتداد العقد بعد وفاة الابن بشرط أن تكون الوفاة حدثت أثناء إقامتهم معه في العين المؤجرة.

كذلك يحق للحفيد أن يمد عقد الإيجار القديم بعد وفاة الجد، دون أن يكون للمالك الأحقية في إخراجه من العين قبل انتهاء العقد، مع ضرورة استيفاء شرطين وهما: