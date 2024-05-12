“سجل من هنا inscription.aadl.dz واستنفع”.. خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024

يتمثل إهتمام الناس ببرامج السكن الاجتماعي، مثل التسجيل في عدل 3، في تزايد البحث عنها عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، تُعد هذه البرامج جزءًا من الدعم الحكومي المُقدم لفئات معينة من المجتمع، حيث يتوفر لهم فرصة الحصول على وحدات سكنية بأسعار ميسرة مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق، يعكس هذا النهج الحكومي الرغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص السكن للمواطنين.

خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024:

قم بزيارة موقع وكالة عدل 3.

بعد الوصول إلى الموقع، قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك.

قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة وتأكد من صحتها.

قم بتسديد المبالغ المطلوبة باستخدام أحد الوسائل الدفع المتاحة.

بعد اكتمال جميع التفاصيل، اضغط على زر “إرسال الطلب” لتقديم الطلب.

شروط التسجيل في عدل 3

يتم تحديد الأفراد المؤهلين للتسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024 وفقًا لشروط وزارة السكن والعمران في الجزائر التالية: