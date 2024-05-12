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“سجل من هنا inscription.aadl.dz واستنفع”.. خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024
يتمثل إهتمام الناس ببرامج السكن الاجتماعي، مثل التسجيل في عدل 3، في تزايد البحث عنها عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، تُعد هذه البرامج جزءًا من الدعم الحكومي المُقدم لفئات معينة من المجتمع، حيث يتوفر لهم فرصة الحصول على وحدات سكنية بأسعار ميسرة مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق، يعكس هذا النهج الحكومي الرغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص السكن للمواطنين.
خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024
إليكم خطوات التسجيل في عدل 3 في الجزائر 2024:
- قم بزيارة موقع وكالة عدل 3.
- بعد الوصول إلى الموقع، قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك.
- قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة وتأكد من صحتها.
- قم بتسديد المبالغ المطلوبة باستخدام أحد الوسائل الدفع المتاحة.
- بعد اكتمال جميع التفاصيل، اضغط على زر “إرسال الطلب” لتقديم الطلب.
شروط التسجيل في عدل 3
يتم تحديد الأفراد المؤهلين للتسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024 وفقًا لشروط وزارة السكن والعمران في الجزائر التالية:
- يجب أن لا يتجاوز سن المستفيد 70 عامًا.
- يجب أن يكون الدخل الشهري للعائلة (الزوج والزوجة) ما بين 24 ألف دينار جزائري ومائة وثمانية ألف دينار جزائري.
- يجب عدم امتلاك الزوجين أي عقار سكني.
- يجب ألا يكون للزوجين قطعة أرض صالحة للبناء.
- يجب عدم الاستفادة من أي إعانة مالية من الدولة.
- يجب أن تكون الوحدة السكنية في سكن عدل مخصصة للزوج أو الزوجة.
- يجب على المكتتب أن يكون مقيمًا في الولاية المعنية بالبرنامج السكنية.