القط بيجري وراء الفأر.. تردد قناة توم وجيري 24 ساعة 2024 نايل سات Tom and Jerry لمُتابعة أروع الأفلام الكرتونية للأطفال

تردد قناة توم وجيري، قناة توم وجيري من أشهر قنوات الكرتون في العالم، حيث تُبهر أجيالًا من الأطفال والكبار على حد سواء بمغامراتها الشيقة والمضحكة التي تدور بين القط توم والفأر جيري، ولذلك تعتبر واحدة من القنوات التي لها تاريخ في نفوس جميع الأشخاص من الاجيال السابقة والأجيال الحالية أيضًا، ونظرًا لأنها معروفة بمحتواها المتنوع والذي يبهر العديد من الأطفال يبحث أولياء الأمور عن ترددها بشكل مستمر على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

‏قناة توم وجيري من القنوات الخاصة بالأطفال المتميزة التي توفر المحتوى الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلف:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

‏تردد قناة توم وجيري على العرب سات

‏نظرًا لأن القناة أصبح لها شعبية كبيرة فقامت بتوفير محتواها على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

لكي تتمكن من استقبال القناة على الجهاز الخاص بك:

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة التركيب أو البحث.

حدد القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أوعرب سات).

أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح.

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى يتم العثور على القناة وحفظها.

مميزات قناة توم وجيري

‏تمتلك القناة مجموعة من المميزات وهي: