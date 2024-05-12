“عيالك هيموتوا من الضحك!!”.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وشاهد اجمل افلام كرتون القط والفار طول اليوم

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، يتزايد البحث من قبل اولياء الامور حول تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 التي تعد واحدة من قنوات الاطفال المجانية التي تعمل على مدار الساعة دون انقطاع وتعرض باقة منوعة من افلام ومسلسلات الكرتون الكوميدية وكذلك اغاني الاطفال الجميلة المستخدم بها الرسوم المتحركة الجذابة، واليكم طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جميع الاقمار بكل سهولة في ثواني معدودة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

عدد كبير من الأطفال يعتبرون أن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من القنوات المفضلة لديهم، حيث تعمل القناة على مدار الساعة على تسلية الطفل والقضاء على شعور الملل والزهق لديه خاصة وأن مدة الاجازة طويلة، فتقوم القناة بعرض اجمل الكرتون مثل:”الجميلة والوحش، الفار الطباخ، رابانزيل، طرازان، رحلة البحث عن السمكة نيمو،…”، ومن خلال تلك الافلام يتعلم الاطفال الكثير من الاشياء ويكتسبون الكثير من المعلومات في كافة المجالات، واليكم تردد قناة توم وجيري 2024 على كافة الاقمار:

التردد : 12149.

معدل تصحيح الخطأ لقناة توم جيري الجديد : 6/5.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

التردد : 11315.

كما يكون معامل الاستقطاب للقناه : أفقي.

ويأتي معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل الترميز للقناة توم جيرى الجديد : 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري 2024 في ثواني معدودة من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي يمكن لأي شخص القيام بها وتنزيل القناة في ثواني:

قم بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على كلمة النركيب الهوائي واختر من الخيارات اضافة تردد جديد.

حدد نوع القمر الصناعي، مع ادخال الاحداثيات الخاصة بتردد القناة.

اضغط على زر “بدء البحث”.

ستظهر لك القناة فورا.

في أقل من دقيقة يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وضبطه على جهاز الريسيفر الخاص بك، وتعد القناة من القنوات التي تتربع على قلوب الاطفال ولا يملون من متابعتها على مدار اليوم، حيث تقوم بعرض اجمل الكرتون بدون فواصل اعلانية مملة.