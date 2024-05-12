مبقاش فيه دفع فواتير الكهرباء تاني.. إعفاء هذه الفئات من دفع فواتير الكهرباء 2024.. وما هي الشروط

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن اتخاذ خطوات لدعم محدودي الدخل، وذلك من خلال إعفاء بعض الفئات من دفع فواتير الكهرباء، ويرجع هذا الأمر إلى محاولة الحكومة لمساعدة الطبقات الفقيرة وتخفيف العناء عنهم وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها العالم كله وارتفاع الأسعار الشديد حتى يتمكنوا من التصدي لمواجهة صعوبات الحياة، وسوف نتعرف على كافة الفئات المعفاة من دفع الكهرباء.

إعفاء هذه الفئات من دفع فواتير الكهرباء

لم تحدد الحكومة المصرية بشكل نهائي الفئات المستفيدة من قرار إعفاء فواتير الكهرباء، إلا أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الفئات التالية قد تكون مشمولة:

يشمل ذلك أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مبلغ مالي بسيط.

الأسر ذات الدخل المحدودة الدخل ويحصلون على معاش تكافل وكرامة.

الأيتام وذوي الإعاقة تلك الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي.

المرضى الذين يتطلب علاجهم استخدام أجهزة كهربائية مثل مرضى الكلى الذين يستخدمون أجهزة غسيل الكلى.

الأطفال الذين لا يمتلكون آباء وسنهم لم يتجاوز 18 عام.

‏شروط الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء

‏قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط حتى يتم إعفاء الأشخاص من دفع فواتير الكهرباء:

يجب ألا يتجاوز دخل الفرد أو الأسرة الحد الأدنى المسموح به.

يجب ألا يتجاوز استهلاك الكهرباء الشهري للأسرة حدًا معينًا.

سيحتاج المستفيدون من قرار الإعفاء إلى تقديم المستندات التي تثبت دخلهم وحالتهم الاجتماعية، شهادة راتب أو بطاقة هوية شخصية.

‏يجب العلم أن كل التفاصيل الموجودة ما هي إلا اقتراحات يتم تداولها في مجلس النواب ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الموضوع حتى الآن.