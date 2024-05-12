كشوف منصة مظلتي بصيغة PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يتزايد البحث بشكل يومي حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل مواطني العراق بشكل ملحوظ، بعدما قامت وزارة العمل العراقية بالاعلان عن جميع اسماء المشمولين الخاصة بكل الوجبات باستثناء الوجبة السابعة التي ينتظرها الالاف في عموم المحافظات ليحصلوا على الراتب المقرر لهم، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة منصة مظلتي بعدما يتم الاعلان عن كشوف المقبولين للاستفادة من الدعم المالي، حيث يتم تقدير قيمة الدعم وفقا لعدد الافراد المستفيدة منه وكذلك وفقا لاجمالي قيمة الدخل الشهري للأسرة، اليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم المحافظة المقيم بها المتقدم.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام “رقم الهوية الوطنية، الاسم رباعي،….”.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية في المحافظة التي تم تحديدها.

وفي خلال دقيقة يمكنك تحميل كشوف المشمولين بصيغة PDF.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي تم الاعلان عنها من قبل الوزارة فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم باحد محافظات العراق بشكل دائم.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين الرجال بين 18 و 60 عامًا، والنساء بين 15 و 55 عامًا.

أن يكون الدخل الشهري غير كافي وغير ثابت.

لا يقل عدد افراد الاسرة عن 4 افراد.

يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك في أقل من دقيقة بعد اعتمادها من قبل الحكومة العراقية التي تسعى جاهدة لتوفير المبالغ اللازمة لصرف راتب الرعاية الاجتماعية لمستحقيه من ابناء الشعب.