“زيادة 800.000 دينار على الراتب”.. “مصرف الرافدين يُعلن خبر سار حول رواتب الموظفين

مازالت الزيادات الجديدة لرواتب الموظفين في العراق، هي محل جدل كبير بين ملايين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن وزارة المالية أقرت هذه الزيادة مؤخرًا لتُصبح 150% لجميع الدرجات مع إضافة 50% للدرجات الثالثة الأخيرة المتمثلة في “الدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة”، تم التصديق على الجدول المعني بتعديل الرواتب، لكن إلى الأن لم يتم العمل على تلبيته وصرف المستحقات المالية الخاصة بكافة العاملين في الدولة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الإستعلام عن الراتب بالزيادة الأخيرة.

قيمة زيادة رواتب الموظفين

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، أن الزيادة الجديدة جاءت بناءًا على الجداول الخاصة بموازنة 2024، مما تُفيد برفع المخصصات الخاصة بالموظفين من الدرجات الدنيا، وكان أخر قرار صُدق عليه من قبل مجلس الوزراء بإضافة 50% للدرجات الأخيرة، أي أنه في حالة إذا كان راتب الدرجة الثامنة تقريبًا 400 ألف دينار فيُصبح بعد زيادة 200% نحو مليون 200 دينار وذلك لفترة محدودة، ويعد ذلك مثلاً على حساب قيمة الزيادة المصدقة من قبل الحكومة.

خطوات استعلام رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة حول الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-