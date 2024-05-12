راتب شهري للمرأة العاطلة.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من المنح المالية المختلفة بما تدعم بها الكثير من المواطنين سواء الرجال أو النساء، تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، إضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة، ويمكن التسجيل فيها إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت؟

وتتمثل أبرز شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، لدعمهم ماديًا ومعنويًا، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيمة في دولة الجزائر.

كذلك يجب وألا تقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا من وقت التقديم في المنحة.

ألا يكون لديها من يعولها وهي في بيتها.

ألا يكون لديها أي نشاط تجاري تمنعها من الحصول على المنحة.

كما يجب وأن تقوم بإرفاق وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

الإلتزام بجميع المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة التشغيل.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالتقديم في منحة المراة الماكثة في البيت بالجزائر، كما يلي:-