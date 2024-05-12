“نزلها عند” تردد قناة MBC3 الجديد 2024 شوف أجمل الأغاني وأروع الأناشيد الدينية على قناة واحدة

قناة MBC3 هي من القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، والقناة لها دور كبير في نقلها للعديد من البرامج الطفولية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأكثر عشقًا لملايين الأطفال، ويمكن التعرف على التردد الخاص بالقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة MBC3

تحتوي القناة على العديد من المسلسلات المشهورة والأكثر جاذبية بالنسبة للأطفال المتمثلة في “سلاحف النينجا، الوالدان، السحريان، جاكي شان”، وغيرها من المسلسلات والأفلام الأخرى، وفقًا للمعلومات نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة MBC3 هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11470.

استقطاب قناة MBC3 يكون عمودي.

معامل الترميز الخاصة بالقناة 27500.

استقبل الان تردد قناة MBC3 العرب سات

وعن المعلومات الخاصة بقناة MBC3 وهي المتمثلة في العرب سات، يُرجى اتباع البيانات التي جاءت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة MBC3 فهو العرب سات.

التردد الخاص بقناة MBC3 يكون 11270.

استقطاب قناة MBC3 يكون عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 11270.

كيفية ضبط قناة MBC3

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة MBC3 على العرب سات والنايل سات، بإتباع ما يلي:-