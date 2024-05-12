عبر مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط التسجيل

بعض الأسر في العراق تتساءل عن كيفية الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تم تنفيذها من قبل الحكومة بهدف تحسين مستوى المعيشة والحياة للأسر المحتاجة، يتطلب الحصول على هذا الدعم توفر شروط وضوابط محددة للمتقدمين، وسنتعرف على تفاصيل هذه الشروط والضوابط فيما يلي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هل تبحث عن طريقة للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السادسة أو السابعة؟ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي.

أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على الصفحة الرئيسية.

اختر “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

قم بملء البيانات المطلوبة بدقة.

انقر على “تنزيل الكشوف”.

ستُحيل إلى صفحة جديدة تعرض كل الكشوفات المتعلقة بالوجبات السادسة والسابعة.

في حال كنت مستحقًا للرعاية الاجتماعية، ستتلقى الدفعة المناسبة لك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على إحدى الوجبات أو المساعدات القادمة، يجب عليك التأكد من توافر الشروط التالية: