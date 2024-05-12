أضبط اليوم تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وفرحوا أطفالكم بأغاني لولو

لا شك بأن قناة وناسة هي من القنوات الفضائية المشهورة بشكل واسع، حيث أنها تتصدر قائمة القنوات في كل بيت يحتوي على أطفال صغار، حيث يقبل على مشاهدة محتوى قناة وناسة ملايين الأطفال، وذلك لأنها تقدم أغاني وأناشيد رائعة ومميزة بجمال كلماتها وألحانها، ويتميز محتوى هذه القناة أيضًا بأنه هادف ونافع يفيد في تثقيف وتعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم وتطوير شخصياتهم، وقد لاقت قناة وناسة استحسان الآباء والأمهات الذين يرغبون في تثبيت قنوات متخصصة بتقديم محتوى مناسب وجذاب للأطفال، لذلك فإن تردد قناة وناسة يعد من أكثر الترددات التي يحاول أولياء الأمور الحصول عليها، وفي هذا المقال نذكر لكم تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية.

حدث تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية 2024

تحظى قناة وناسة بمحبة ملايين الأطفال الذين يتابعون محتواها لساعات طويلة بكل فرح وسرور، وتستمر عمليات البحث عن ترددها الجديد من قبل الأهل، وسوف نذكر لكم بيانات أحدث تردد للقناة على الأقمار الصناعية في المقال.

أضبط تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تحديث تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية يتم تثبيت تردد قناة وناسة