وزارة التعليم السعودي... moe.gov.sa تحدد موعد الاختبارات النهائية 1445 والجدول النهائي

رسميا التعليم السعودي يحدد موعد الاختبارات النهائية 1445، حيث يشتمل الإعلان عن بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وبين أيضا تفاصيل بدء الاختبارات الشفهية والعلمية، ومن خلال الأسطر التالية نبين ما جاء في الخبر حول موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وجدول الامتحانات الشفهية والعلمية.

متى موعد الاختبارات النهائية 1445؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدة الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليم، جاء هذا الإعلان من قبل الوزارة قبل الامتحانات بفترة كافية حتى يستطيع الطلاب الاستعداد بشكل كافي للاختبارات، حيث أعلنت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعلمية تبدأ يوم 20 ذي القعدة 1445 الموافق 28 مايو 2024، على أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني يوم 27 ذي القعدة الموافق 4 يونيو 2024، وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام.

جدول اختبارات الفصل الثالث 1445

وضعت وزارة التعليم السعودي تقويم الفصل الدراسي الثاني، والتي أوضحت فيه الوزارة مواعيد الاختبارات، حيث بينت الوزارة أن اختبارات اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني تبدأ لجميع المراحل يوم 12 شوال 1445 الموافق 21 أبريل 2024، كما تبدأ في نفس اليوم اختبارات التعليم المدمج للمرحلة الثانوية، كما بينت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعملية تبدأ في يوم 11 ذي القعدة الموافق 19 مايو 2024،يتم اعتماد المهارات للمرحلة الابتدائية للفصلين الاول والثاني يوم 21 ذي القعدة، وتنتهي عملات رصد درجات أعمال السنة يوم في نفس اليوم 21 ذي القعدة، على أن تبدأ الاختبارات النهائية يوم 27 ذي القعدة الموافق 4 يونيو 2024 على نحو ما بينا.

لم يبق على الاختبارات إلا 22 يوما لذلك لابد من الاستعداد الجيد للحصول على أعلى الدرجات، لذلك ولأهمية الأمر نقلنا لكم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.