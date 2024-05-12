بأعلى جودة حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي وشاهدوا أروع الأغاني والأناشيد على مدار اليوم

يعد تردد قناة طيور الجنة بيبي من الترددات الأكثر طلبًا في مجال قنوات الأطفال، وذلك لأن هذه القناة تميزت بتقديم محتوى تربوي يساهم في بناء شخصية الطفل ويطور مهاراته اللغوية والعقلية، كما أن محتوى قناة طيور الجنة يثقف الأطفال ويعلمهم الحروف والأرقام بطريقة سهلة وجذابة، ولأن قناة طيور الجنة تعمل على زيادة جودة البث من خلال تحديث بيانات التردد كل فترة، لذلك هناك بحث مستمر عن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وفي هذا المقال نذكر لكم البيانات الحديثة لتردد قناة طيور الجنة بيبي كذلك يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية للطفل العربي الصغير في الفترة الحالية.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي لكل الأطفال

تصدرت قناة طيور الجنة بيبي قائمة القنوات المتخصصة في بث محتوى الأطفال، كما حققت شعبية واسعة في كافة أنحاء العالم العربي، ويعود السبب في ذلك إلى تقديم أغاني وأناشيد تربوية وتعليمية تساعد الأهل بشكل كبير على تربية الأطفال تربية صالحة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي، وهي كالآتي في مقال اليوم لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل.

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

أما معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات