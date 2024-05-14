احصل على “300 شدة يومياً” كيفية شحن شدات ببجي 2024 بالأي دي PUBG MOBILE

تعتبر لعبة ببجي من الألعاب التي يحبها الكبار والصغار، وهي من أفضل الألعاب التي تستحوذ على نسب تنزيل كبيرة من جميع أنحاء العالم، حيث توفر للاعب الاستمتاع بتجربة مميزة من اللعب بالمقارنة بين الألعاب الأخرى، ويريد الكثير من اللاعبين معرفة كيفية شحن شدات ببجي بالاي دي، حيث أن عملية شحن الشدات هامة جداً من أجل فتح الأبواب والأشياء المغلقة في اللعبة والدخول إلى مستويات أعلى.

كيفية شحن شدات ببجي 2024 بالأي دي

تعتبر عملية شحن شدات ببجي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة من أكثر الطرق الآمنة في شحن الشدات والتي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين، وفيما يلي خطوات شحن الشدات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة.

إدخال اسم المستخدم للوصول إلى الحساب.

إدخال العنوان الإلكتروني للاعب أو الاي دي.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

يتم وصول رسالة على الموقع بها كود تفعيل الشدات والبطاقات المطلوبة.

الذهاب إلى الموقع مرة أخرى لإدخال رمز التعريف الخاص باللاعب.

إدخال كود البطاقة.

إدخال الهوية الوطنية.

سوف تلاحظ نزول الشدات في حسابك.

الأكواد الخاصة بشحن الشدات في ببجي

هناك مجموعة من الأكواد التي يستخدمها الكثير من اللاعبين لشحن شدات ببجي، وفيما يلي هذه الاكواد:

أكواد شحن شدات ببجي UCBYSD3850.

TQIZBZ7TF.

TQIZBz76F.

TQI ZBZ 76F.

TIFZQZANGS.

TIFZQZANGC.

TIFZBJZWMN.

S78FTU2XJ.

PGHZDBTFZ95U.

LEVKIN1QPCZ.

KARZBZYTR.

FQIhBz73F.

BBVNZBZ4M9.

BBK ZBZ 8FW.

BB KRZBZBF9.

578FTU2ZJ.

شحن شدات ببجي موبايل من خلال موقع شو تو

هناك بعض المواقع الآمنة والموثوقة التي تستعمل لشحن شدات ببجي مثل موقع شو تو، وفيما يلي طريقة الشحن من خلاله: