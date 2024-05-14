وظائف بنك مصر في كل الفروع بدون مؤهلات ومرتبك 9500 غير الحوافز.. القبض لوحده يوصل لـ 10 بواكي

قام بنك مصر بالإعلان عبر صفحته الرسمية لينكد ان عن وظائف بنك مصر الخالية، والتي وجدنا أن البحث عنها يتزايد يوما بعد يوم من قبل الشباب الخريجين الذين يريدون الحصول على فرصة عمل، حيث قام البنك بالإعلان عن وظائف خالية في مختلف الفروع لكافة المجالات، كما أعلن أيضا عن الشروط والمؤهلات المطلوبة حتى يمكن الحصول على هذه الوظيفة، ولمعلومات أكثر تابعوا معنا هذا المقال.

شروط وظائف بنك مصر الخالية

تم الاعلان عن شروط وظائف بنك مصر الشاغرة، التي يجب أن تنطبق على المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ومن أهم الشروط المطلوبة ما يلي:

يشترط على المتقدم ألا يتعدى سنه عن 30 سنة.

كما يشترط أن يكون حاملا للجنسية المصرية.

وأيضا أن يكون مقيم إقامة دائمة في مصر.

يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع الكمبيوتر بإحترافية.

وأيضا يجب إتقان اللغة الإنجليزية.

كما يجب أن يجتاز جميع الإختبارات التي حددها البنك.

يجب ألا يكون هناك وسيط يعمل داخل البنك.

الحد الأدنى لتقدير للتقدم للوظيفة تقدير جيد.

كما يجب أن يتوافق المؤهل مع الوظيفة المتقدم لها.

التخصصات المطلوبة في بنك مصر

يرغب الكثير من الشباب الذين يريدون التقدم لشغل وظائف بنك مصر في معرفة التخصصات المطلوبة، على أن تكون هذه التخصصات بالشكل التالي:

وظيفة خدمة العملاء.

وظيفة تيللر.

إدارة أعمال.

موظفين في أقسام التكنولوجيا، والاتصالات.

موظفين في أقسام الاقتصاد والتمويل.

مهندسين.

موظفين في قسم المبيعات.

وظيفة محلل مالي.

موظفين في قسم محاسبة.

فنيين.

موظفين قسم تسويق.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

إذا كنت تريد التسجيل في وظائف بنك مصر الذي قام البنك بالإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، فعليك اتباع الخطوات التالية: