“لينك منصة مظلتي” تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لكافة المحافظات

هناك بحث متواصل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لكافة المحافظات العراقية حيث يرغب العديد من المتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية التعرف على النتيجة النهائية لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية من منصة مظلتي الإلكترونية للاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

أهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كذلك يجب توفير العمر المناسب للتقديم للنساء من 15 عام حتى 55 عام فقط لا غير.

يمنح دعم الرعاية الاجتماعية بعد توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه.

كما يجب توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية