أخيرا بعد طول انتظار… تراجع سعر الدولار في العراق اليوم || كم سعر صرف الدولار في السوق السوداء
أخيرا بعد طول انتظار... تراجع سعر الدولار في العراق اليوم || كم سعر صرف الدولار في السوق السوداء
شهد اليوم الأحد 12 مايو تراجعا في سعر الدولار في العراق اليوم في بغداد وأربيل، والسوق السوداء في بعض مدن العراق، ومحلات الصرافة، جاء هذا التراجع بعد فترة طويل من الارتفاع، حيث إن الدولار الأمريكي ارتفع بمعدلات كبيرة في السوق السوداء، وبورصة الكفاح والحارثية في بغداد الفترة السابقة، إلى إن سجل اليوم أو انخفاض، فهل يستمر في الانخفاض أم لا؟ ، وما هي أسباب انخفاض السعر اليوم، نبين من خلال الأسطر التالية تفاصيل الخبر، مع ذكر أسعار الدولار في البنك المركزي وأسواق بغداد وأربيل ومدن العراق.
سعر الدولار في العراق اليوم
شهد اليوم الأحد انخفاض في سعر الدولار في بورصة الكفاح والحارثية في بغداد، كما انخفض سعر الدولار اليوم في أربيل أكثر من بغداد، وترجع أسباب تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي إلى زيادة العائدات النفطية، ولكن لابد من البحث في الجوان الأخرى ليستمر سعر الدينار مستقر ومتماسك أمام الدولار.
سعر صرف دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
سجلت اليوم الأحد 12 مايو 202 أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي العراقي الأسعار التالية:
- سعر الدولار الأمريكي اليوم 1310.000 دينار
- سجل اليوم سعر اليورو 1405.892 دينار.
- سعر صرف الجنيه الإسترليني 1632.260 دينار .
- سجل الدولار الكندي 957.952 دينار.
- وصل الفرنك السويسري اليوم إلى 1446.235 دينار.
- سجل الكرونة السويدية 120.863 دينار.
- سعر الكرونة النرويجية 120.800 دينار.
- سعر الدرهم الإماراتي اليوم 356.705 دينار.
- سجل الدينار الأردني اليوم 1850.282 دينار.
- سعر الدولار الاسترالي اليوم 861.587 دينار.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء
شهد اليوم الأحد 12 مايو تراجع في أسعار الدولار مقابل الدينار، حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل ومدن العراق الأسعار التالية:
- السعر المتداول في سوق بغداد اليوم، والذي تم غلق بورصة الكفاح والحارثية عليه اليوم هو 145750 دينار لكل 100 دولار أمريكي.
- سعر الدولار في محلات الصيرفة اليوم 146750 دينار لكل 100 دولار أمريكي.
- وسجل اليوم سعر الدولار في أربيل 145550 دينار لكل 100 دولار أمريكي، حيث انخفض عن تعاملات أمس الدولار في أربيل.
- سجل سعر الدولار اليوم في كلا من البصرة، والنجف، والموصل 145,800 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.
- بينما سجل في السليمانية اليوم سعر الدولار 145,850 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.