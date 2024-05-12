استمتع بأقوى أكواد ببجي موبايل المجانية 2024 ونزل التحديث الجديد PUBG Mobile 3.2 الإصدار الأخير

تتصدر أكواد ببجي موبايل محركات البحث في الأيام الماضية بعد الإعلان عن نزول تحديث جديد للعبة PUBG Mobile 3.2، لذا بدأ اللاعبون في البحث عن أقوى الأكواد الخاصة باللعبة للاستفادة من الهدايا التي تمنحها للمستخدمين، تتكون هذه الرموز من مجموعة من الأحرف والأرقام التي يجب إدخالها بشكل صحيح في اللعبة لاستبدالها بمكافآت قيمة، مثل شدات أو صناديق أو عناصر أخرى تساعد اللاعب في اللعبة.

أقوى أكواد ببجي موبايل المجانية 2024

يمكنك الحصول على العديد من الهدايا المجانية في لعبة ببجي من خلال استخدام بعض الأكواد المتاحة، تعمل إدارة اللعبة على توفير هذه الفرص لتوفير راحة أكبر للاعبين وتشجيعهم على الاستمرار في اللعب؛ وفيما يلي الأكواد التي يمكنك استخدامها للحصول على هدايا مجانية:

كود R89FPLM9S: باستخدام هذا الكود، يمكنك الحصول على قميص خاص بشخصيتك في اللعبة.

كود DTHZBZG8C: يمكنك الحصول على قفازات مجانية باستخدام هذا الكود.

كود FFPKZBZF3T: يمكنك امتلاك حذاء إضافي عن طريق هذا الكود.

كود U76TZBZU3: يمكنك الحصول على قذيفة قنابل يدوية مجانية باستخدام هذا الكود.

كود I85TZBZX2: باستخدام هذا الكود، ستتمكن من الحصول على بندقية قنص مجانية.

تنزيل التحديث الجديد لـ ببجي موبايل 3.2

يقترب موعد نزول تحديث ببجي موبايل الجديد 3.2، ويمكن لجميع اللاعبين تحديث اللعبة فور إصدار التحديث من خلال اتباع الخطوات التالية: