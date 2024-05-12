توفير في توفير… عروض كارفور اليوم في مصر في جميع الفروع وخصومات حتى 70%

عروض كارفور اليوم للأجهزة الكهربائية تشكل محطّ اهتمام كبير للعديد من الأفراد الذين يسعون للاستفادة من عروض وتخفيضات السوق الشهيرة، حيث يترقب الكثيرون معرفة أحدث العروض والتخفيضات التي تقدمها كارفور للأجهزة الكهربائية لعام 2024، في هذا السياق سنقدم للمتابعين نظرة شاملة على أهم وأقوى العروض التي يقدمها كارفور للأجهزة الكهربائية.

عروض كارفور اليوم

يسعدنا أن نقدم لكم أحدث عروض كارفور للأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه العروض تخفيضات تتراوح بين 20% و70% على مجموعة واسعة من الأقسام بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، والسلع الغذائية والمستهلكات بالإضافة إلى منتجات الملابس ومستحضرات التجميل، والضروريات اليومية، تتوفر هذه العروض بمختلف فروع كارفور ويمكن للزبائن الاستفادة منها وتحديث منزلهم بأحدث التقنيات بأسعار مخفضة ومغرية، تتميز عروض كارفور للأجهزة الكهربائية في عام 2024 بخصومات هائلة حيث يمكن التركيز على بعض العروض المميزة كالتالي:

تلفزيون أل أي دي تورنيدوا بحجم 43 بوصة السعر الجديد 6999 جنيها بدلا من 7999 جنيهًا.

تلفزيون أل أي دي سامسونج بحجم 43 بوصة السعر الجديد 7299 جنيها بدلاً من 8799 جنيهًا.

تلفزيون إل سي دي شارب بحجم 43 بوصة السعر الجديد 7999 جنيهًا بدلا من 8999 جنيهًا.

تلفزيون ال اي دي جاك بحجم 50 بوصة السعر الجديد 6799 جنيهًا بدلا من 8499 جنيها.

تلفزيون أل أي دي توشيبا بحجم 50 بوصة السعر الجديد 9999 جنيها بدلا من 11199 جنيها.

عروض كارفور للاجهزة الكهربائية 2024

يسرنا أن نقدم لكم جميع عروض كارفور للأجهزة الكهربائية التي تشمل:

بوتاجاز فريش تخفيض سعري يصل إلى 5000 جنيه مما يوفر فرصة مميزة للحصول على جهاز فعّال بتكلفة مقبولة.

التلفزيونات عالية الجودة خصم كبير يصل إلى 13000 جنيه يسهم في توفير ميزانية الأسرة وتحديث الأجهزة بأسعار تنافسية.

تخفيض يبلغ 3000 جنيه يجعل تجربة التلفزيون العالية الجودة متاحة بتكلفة مناسبة.

سخانات المياه خصم يصل إلى 400 جنيه، مما يسهل الحصول على سخان مياه كفء للمستهلكين.

الغسالات الأوتوماتيكية توفير يصل إلى 700 جنيه يجعل الغسالة الأوتوماتيكية خيارا مغريا للأسر التي تسعى لتحسين تجربتها في غسل الملابس.

كما يمكن لجميع الزبائن الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30% على المنتجات والسلع المتوفرة في كافة فروع كارفور اليوم الجمعة 10 مايو.