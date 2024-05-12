كـيفاش سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz + موعد سحب الاستدعاء

ضمن حزمة القرارات التي تتخذها وزارة التربية الوطنية في الجزائر من أجل تطوير المنظومة التعليمية والتسهيل على الطلاب والمتمدرسين، تم فتح الرابط الالكتروني الخاص بـ سحب استدعاء البكالوريا 2024، وهو من الأمور الهامة التي يتعين على كل طالب إنجازها قبل بدء الامتحانات، ويهدف هذا الاستدعاء إلى التعرف على موعد ومكان الامتحان، واليكم تفاصيل ذلك في التقرير التالي.

كيفاش سحب استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر

من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي حددتها الوزارة يمكن لجميع المترشحين سحب استدعاء البكالوريا 2024 في الجزائر، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:-

أولًا: ادخل على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا .

. ثانيًا: سجل الدخول ثم بعدها قم بتحديد الولاية التي ينتمي إليها التلميذ.

ثالثًا: أضف البيانات المتعلقة بالتلميذ بشكل واضح وصحيح، ثم أضغط على زر تأكيد.

رابعًا: انتظر ثواني حتى تظهر الورقة بها التفاصيل الخاصة باستدعاء البكالوريا لهذا العام.

خامسًا: يمكنك طباعة ورقة استدعاء البكالوريا.

استدعاء البكالوريا 2024 بالجزائر

حددت وزارة التربية الوطنية موعد سحب استعداء البكالوريا 2024 بالجزائر ليبدأ في يوم التاسع من شهر مايو الجاري 2024 ويستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر يونيو 2024 وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، وأشارت إلى أن سحب الاستدعاءات للمترشحين الأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات بينما بالنسبة للمرشحين عبر الأرضية الرقمية تكون عبر موقع حساب فضاء الأولياء، ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الجميع سحب الاستدعاء الخاص بهم من أجل التعرف على مواعيد الامتحانات وحضورها في الوقت المناسب والمجدد من جانب الوزارة.