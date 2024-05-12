جهز محفظتك عشان القبض قرب.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للقطاع الحكومي والخاص

يتطلع الكثير من المواطنين في القطاعات العامة والخاصة لمعرفة تاريخ إصدار رواتب شهر مايو ٢٠٢٤، وقد بدأ الناس يستفسرون عن جدول الرواتب وأدنى حد لها وينظر الموظفون في هذه القطاعات بإلحاح لتاريخ دفع أجور شهر مايو ٢٠٢٤، والذي يمثل الشهر الثالث لتنفيذ الزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من برنامج الحماية الاجتماعية المتميز، حيث بدأ تطبيقها انطلاقا من شهر مارس 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو2024

أعلنت وزارة المالية، من خلال موقعها على الإنترنت، عن جدول زمني لصرف رواتب العاملين في جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها لشهر مايو عام 2024، حيث ستبدأ العملية في الثالث والعشرين من ذلك الشهر وتستمر لمدة خمسة أيام ومن المتوقع أن يتم توزيع رواتب مايو بدءاً من 23 مايو، بينما ستدفع المستحقات المتأخرة في الأيام الثامن والتاسع والثاني عشر من الشهر ذاته، على أن تتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها في النظام المالي الإلكتروني.

موعد صرف مرتبات شهر مايو بالزياده الجديده

تم تحديد ميعاد صرف أجور شهر مايو لعام 2024، حيث سيتم توزيع الرواتب للعاملين في الدرجات المتنوعة كالآتي:

العاملون في المستوى العالي أجراً يقدر ب 12200.

العاملون المتواجدون ضمن الفئة المرموقة، يتقاضون مبلغا قدره 10200.

يحصل المسؤولون التنفيذيون على تعويض مالي يقدر بملبغ قدره 9200.

في حين أنه يخصص لموظفي الفئة الأولى راتب شهري يبلغ 8200.

يتقاضى ايضا العاملون في المستوى الثاني راتبا قدره 8000.

العاملين في المستوى الثالث، يقرر راتب يبلغ 7500.

بالنسبة لموظفي الفئة الرابعة، فإن رواتبهم تبلغ 7000.

بينما يحدد راتب العاملين في المستوي الخامس 6500.