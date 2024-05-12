المارد الأحمر.. موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي، بعد انتهاء مباراتهم مع بلدية المحلة أغلق لاعبو النادي الأهلي صفحة بطولة الدوري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر استعدادا للمباراة الحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في سعيهم لتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي بالفوز بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب بالقاهرة، تمكن الأهلي من التأهل على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب في ملعب الأخير.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

مباراة النهائي المنتظرة بين الأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 2024، محط أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء وخارجها، تحددت مواعيد المباراة لتكون يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، وستقام على أرضية ملعب رادس الشهير في تونس.

بالنسبة للتوقيت من المتوقع أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتصبح الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت أبوظبي في تونس والمغرب ستكون بداية المباراة في الثامنة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي نهائي أبطال أفريقيا 2024

قنوات بي إن سبورتس الشبكة الرياضية القطرية تعتبر الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حيث تحصل على حقوق بث وإذاعة مباريات الفرق الكبيرة، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي، هذه القناة توفر تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية الكبرى، مما يتيح للمشاهدين متابعة مبارياته المفضلة بأعلى جودة ووضوح ومن بين هذه المباريات، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 يأتي على رأس القائمة، حيث يترقب الجمهور بشغف مشاهدة هذا اللقاء الحاسم والمثير بين الفريقين الكبيرين.

تردد قناة بي ان سبورت 6

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