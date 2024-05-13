“العيد فرحة”موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء

مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثير من أفراد الشعب المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي على معرفة موعد عيد الأضحى 2024، وذلك من أجل استعداد الجميع لصيام العشر من ذي الحجة، وشراء الأضحى، وبناء على أهمية الموضوع قامت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بالتوضيح على أن هلال شهر ذو الحجة يأتي مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 6 مايو 2024 ميلاديًا، و 29 ذو القعدة 1445 هجريًا.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

طبقا للأرصاد الفلكية من المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1445/2024 في مصر طبقا للآتي، أن أنه يستهل شهر ذي الحجة 1445 هجريا يوم الإثنين الموافق 7 من شهر يونيو 2024 ميلاديا، وبهذا يكون يوم وقفة عرفات “اليوم التاسع من ذي الحجة” يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، على أن يتوافق يوم عيد الأضحى المبارك صباح يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

طريقة صلاة عيد الأضحى وما هي تكبيرات العيد؟

تتمثل صلاة ركعتين عيد الأضحى المبارك للصلاة العادية في الهيئة، ولكن تختلف فقط في عدد التكبيرات، في الركعة الأولى يستهل المصلي تكبيرة الإحرام، ثم يتبعها بسبع تكبيرات أخرى، وبعدها يقوم بقراءة ما تيسر له من القرآن الكريم جهرًا، ثم يكمل الركعة بصورة عادية كما في الصلوات الخمس، وفي الركعة الثانية، يقوم المصلي بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ومن ثم يكمل الركعة ويقرأ القرآن الكريم، ويقول التشهد ويسلم، وتكبيرات عيد الأضحى تتمثل في:

” اَللَّه أَكبَر اَللَّه أَكبَر اَللَّه أَكبَر لََا إِله إِلَّا اَللَّه ، اَللَّه أَكبَر اَللَّه أَكبَر وللَّه الحمْد ، اَللَّه أَكبَر كبير ، والْحَمْد لِلَّه كثيرًا ، وسبْحَان اَللَّه بِكرة وأصيل ” .

” لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَّقَ وَعْدُهُ ، وَنَصْرَ عَبْدُهْ ، وَأَعَزَّ جِلْدُهُ ، وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ ” .

” اَللَّهُمَّ صِلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ ، وَعَلَى آلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدْ ، وَعَلَى أَصْحَابِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدْ ، وَعَلَى أَنْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ ، وَعَلَى أَزْوَاجِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدْ ، وَعَلَى ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَسَلَّمَ تَسْلِيمُ كَثِيرٍ “.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، أشارت المنصة الرسمية لمجلس الوزراء عن عدد أيام الإجازات الرسمية لكافة الموظفين وطلاب المدارس، والتي من المقرر أن تستمر هذه الإجازة تسعة أيام متواصلة، على أن تستغرق من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 حتى يوم السبت الموافق 22 يوليو 2024 .