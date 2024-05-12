ثبتها حالاً… القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، أعلنت قناة beIN SPORTS عن بث مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2024، حيث ستجمع المباراة بين الفريقين في يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024 ستقدم القناة تغطية شاملة لجميع أحداث المباراة وكافة التفاصيل المهمة التي تتعلق بها فريق الأهلي المصري يواجه فريق الترجي التونسي في هذا النهائي المنتظر،

حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز ورفع كأس البطولة الغالية سيكون الجمهور على موعد مع مباراة مثيرة و مشوقة بين فريقين كبيرين في القارة الأفريقية، تتيح القناة فرصة للمشاهدين لمتابعة كافة أحداث المباراة بالتعليق المميز والتحليل الشامل من قبل خبراء الرياضة لتتمتع الجماهير تجربة مشاهدة مميزة وشيقة لهذا الحدث الرياضي الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

ستتاح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة على هذا التردد، حيث ستنقل القناة الحدث الرياضي المثير وتقديم تغطية شاملة لجميع التفاصيل واللحظات الهامة من المباراة، مباراة الأهلي والترجي يمكن متابعتها من خلال بث قناة بي إن سبورت 6، والتي ستنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 وذلك عبر التردد التالي على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: عمودي (v).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نادي الترجي التونسي سيكون المضيف لنادي الأهلي المصري في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في ملعب رادس بتونس وذلك في يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد المباراة بتمام الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر ويتزامن موعد المباراة مع الساعة 9 مساءا بالتوقيت المحلي في ليبيا والسودان.

أما في السعودية وقطر والكويت فستكون المباراة في الساعة 10 مساءا بتوقيت المحلي. وبالنسبة للأردن فسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 10 مساءً.

وفي الإمارات العربية المتحدة سيكون موعد المباراة في الساعة 11 مساءا بتوقيت المحلي.