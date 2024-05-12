 المملكة تحذر من الغرامة المالية.. تحذير من عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح

مخالفة أنظمة الحج تعد مسألة جدية تستدعي الانتباه حيث تقع ضمن إطار القوانين والأنظمة التي تهدف إلى ضمان سلامة وتنظيم أداء الفريضة الإسلامية العظيمة كما تتضمن هذه القوانين عقوبات محددة للمخالفين وفي هذا السياق يعد الحصول على تصريح الحج ضروريا للقيام بالحج بشكل قانوني وآمن لكن في بعض الأحيان يتعرض الأفراد لعقوبات إذا خالفوا هذه الأنظمة ويجب على الأشخاص الراغبين في التأكد من وضعهم بخصوص مخالفة الحج بدون تصريح التواصل مع الجهات المعنية أو الاطلاع على المعلومات المتاحة عبر القنوات الرسمية.

خطوات الاستعلام عن مخالفة الحج بدون تصريح

هناك عدة طرق الاتصال والاستفسار بشأن مخالفات الحج والتي تتمثل في الآتي:

الاتصال عبر الهاتف على الرقم المجاني: 8004304444.

الاتصال على الرقم: 966920002814+.

إرسال الاستفسارات والاقتراحات عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

زيارة مقر الوزارة الرسمي الموجود على طريق مكة جدة السريع.

العقوبات المقررة على أداء فريضة الحج دون تصريح

تم فرض غرامات مالية بقيمة 10 آلاف ريال على المقيمين الزوار والمواطنين الذين يخالفون التعليمات والأنظمة ويتم ضبطهم دون تصريح حج.

سيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول السعودية لفترة معينة في حالة التكرار.

ستتضاعف الغرامة المالية في حالة تكرار المخالفة.

سيتم معاقبة أي شخص يقوم بنقل المخالفين بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال وسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع مصادرة المركبة بعد الحصول على حكم قضائي.

الموعد المحدد لتطبيق عقوبة مخالفة أنظمة الحج 1445

أعلنت وزارة الداخلية عن العقوبات المتوقعة للمخالفين خلال موسم الحج لعام 1445 هـ – 2024 م حيث تتضمن هذه العقوبات الغرامات التي سيتم فرضها على الأشخاص الذين يتواجدون في سبعة أماكن محظورة بدون تصاريح خاصة وذلك خلال الفترة من 25 ذو القعدة إلى 14 ذو الحجة كما تشمل الأماكن المحظورة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ومراكز الفرز والضبط الأمني ومحطة قطار الحرمين بالرصيفية ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.