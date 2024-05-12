“لولو تقدم أغاني محبوبة للأطفال” تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات واتفرجوا على أجمل أغاني 24 ساعة

بعد أن أصبحت قناة وناسة من القنوات المشهورة والمحبوبة بشكل كبير في الوطن العربي، تزايدت عمليات البحث عن ترددها من قبل الآباء والأمهات الذين يرغبون في تثبيت قنوات متخصصة في بث محتوى هادف ونافع يساعد على تعليم وتثقيف الأطفال، حيث اشتهرت قناة وناسة في تقديم أغاني وأناشيد مسلية وممتعة، وتتميز بجمال الصور الملونة والكلمات الجميلة والألحان المحبوبة بشكل كبير من قبل الأطفال، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة الرائعة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

حدث تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024

تعتبر محطة وناسة للأطفال من أبرز المحطات الفضائية التي تعرض محتوى تعليمي وترفيهي يناسب كافة أذواق وأعمار الأطفال، وقد تميز محتوى هذه القناة في تقديم الأغاني والأناشيد التي تجذب الأطفال وتزيد من مستوى ثقافتهم ومعلوماتهم العامة، وهذا المحتوى الرائع والهادف حاز على إعجاب الأهل ونال رضاهم وثقتهم بشكل كبير، مما جعلهم يتساءلون عن كيفية تثبيت هذه القناة الرائعة، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال استقبال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث بيانات لهذا التردد:

ما هو تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ما هو تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أشهر أناشيد وأغاني قناة وناسة

يقبل ملايين الأطفال الصغار على متابعة قناة وناسة المميزة، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة بالاستماع على أناشيد وأغاني وناسة التي تقدمها شخصية لولو، ومن أشهرها أغنية لولو صارت شرطية، وأغنية ميدو ضرب لولو، وأغنية لوليات صغار، وأغنية شو بيقولوا الحيوانات، وأغنية شيكا الحرامية، وأغنية شو صار عند الدكتور، وغيرها الكثير من الأناشيد والأغاني التي يعشقها الأطفال من مختلف الفئات العمرية.